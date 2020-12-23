المستشفيات مسبقة الصنع تقود الحرب ضد الفيروس المستجد في تركيا

تواجه تركيا في الموجة الثانية من الوباء ارتفاعاً كبيراً في إصابات كوفيد-19، وتقوم المستشفيات المسبقة الصنع التي تم وضعها في الخدمة منذ الأيام الأولى لتفشي المرض باستقبال بعض أكثر الحالات خطورة في البلاد والتعامل معها.

ويوجد في إسطنبول إثنان من أهم المستشفيات الجاهزة، تم تشييدهما في أقل من 45 يوماً وافتتحا في شهر مايو/أيار، يقع أحدهما في الجانب الأوروبي بينما يقع الآخر في الجانب الآسيوي من المدينة. ويضم كلاهما مرافق رعاية مركزة على أحدث طراز مخصصة لمرضى كوفيد-19.

وتم اختيار مواقع حيوية لهذه المشافي بالقرب من المطارات لتسهيل وصول المرضى إليها من جميع أنحاء تركيا، وهي تحمل أسماء الأطباء الأتراك المشهورين الذين قضوا أثناء تأدية واجبهم بسبب العدوى. كما أنها مبنية بمواصفات متماثلة يضم كل منها 1008 سرير و16 غرفة عمليات ووحدات غسيل الكلى وأجنحة للحوامل المصابات وأجنحة للنساء والأطفال.

ويمثل مستشفى الدكتورة "فريحة أوز" للطوارئ أحد هذه المستشفيات ويقع في منطقة "جيكميك كوي" على الجانب الآسيوي من إسطنبول. ويتم في غرف العناية المركزة في هذا المستشفى تنظيف الهواء بفلاتر تلتقط الفيروس المحمول بالجو.

وقال "عصمت يوجيل" وهو عامل بناء يبلغ من العمر 52 عاماً وأحد المرضى الذين كانوا يرقدون في غرفة العناية المركزة للتعافي: "أحضروني إلى هنا بسيارة إسعاف. لم أستطع التنفس لأن رئتاي كانتا مصابتين وكنت في حالة سيئة للغاية. لكنني الآن بخير والحمد لله".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمكنت من السيطرة على معدل الإصابات بسرعة عندما تفشى الوباء لأول مرة، وهي تشهد الآن انفجاراً في أعداد الإصابات التي تشكل ضغطاً جدياً على نظامها الصحي.

لكن بفضل حظر التجول الليلي وإغلاق نهاية الأسبوع الذي فرضته الحكومة، بدأت الأعداد تتناقص بشكل ملحوظ مع ازدياد أعداد المتعافين. كما تم الإعلان عن إغلاق لمدة أربعة أيام اعتباراً من ليلة رأس السنة الجديدة في محاولة لإبطاء تزايد الإصابات، بينما سُمح للمطاعم بتقديم وجبات جاهزة فقط. كما سمح لبعض المهن مثل مصففي الشعر بالعمل لساعات محدودة. وتم منع الأطفال وكبار السن من استخدام وسائل النقل العام.

وأكد "باتوهان ياغجي" الممرض في مستشفى الدكتورة "فريحة أوز"، أن الفيروس المستجد لا يمثل خطراً على كبار السن فقط. وقال: "حتى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاماً يعانون من صعوبات في التنفس ويصرخون أمام أعيننا لا أستطيع التنفس، من فضلك أمسك يدي ولا تتركني".

وقالت الدكتورة "جيدام عقلان كويومجو" خبيرة الأمراض المعدية وتعمل في وحدة العناية المركزة في نفس المستشفى، إن العديد من المرضى يخشون دخول هذه الوحدة وأضافت: "بعض المرضى يسألوننا أثناء دخولهم وحدة العناية المركزة، إن كانوا سيتمكنون من الخروج منها على قيد الحياة ونحن نتأثر بشدة ونحزن لفقد بعضهم وبالطبع فإننا نشعر بسعادة غامرة عندما يتعافى مرضانا".

وعلى الجانب الأوروبي من المدينة، يخدم مستشفى البروفيسور "مراد ديلمنير" للطوارئ، المرضى في مركز مطار أتاتورك السابق في إسطنبول. وتم تشييد هذا المشفى على مساحة 125.000 متر مربع فور دخول الوباء إلى تركيا في مارس، وهو يضم 1008 سرير ويمتاز بهندسته المعمارية والتقنيات الطبية المتقدمة التي يستخدمها، كما يحتوي على 16 غرفة عمليات و 432 سرير في وحدة العناية المركزة.

ومع تفاقم الوباء في جميع أنحاء العالم، حشدت تركيا كل مستشفيات البلاد للتعامل مع العدد المتزايد من الحالات. واستطاعت مستشفيات المدينة بالفعل الاستجابة للعدد المتزايد من المرضى، بفضل قدراتها الكبيرة والجهود الجبارة المبذولة فيها.

كذلك أثبتت القيود الجديدة على الحياة اليومية نجاحها في تقليل عدد المرضى المقبولين في المستشفيات، وأكد الدكتور "نور الدين يغيت" رئيس الأطباء في مستشفى "فريحة أوز"، قائلاً: "لقد شهدنا انخفاضاً كبيراً في عدد المرضى الذين تم قبولهم في المشفى مع بدء فرض القيود، ولا زلنا نرى انخفاضاً بنسبة 30% في عمليات القبول مقارنةً بالأسبوع السابق".