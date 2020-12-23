تركيا تسجل 259 وفاة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، الأربعاء، 259 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفا و861.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و82 ألفا و610، إثر تشخيص 19 ألفا و650 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و901 ألفا و307، إثر شفاء أو انتهاء مدة حجر 34 ألفا و492، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 4 آلاف و901.

وأجرت الوزارة 202 ألف و209 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 23 مليونا و30 ألفا و162.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر "تويتر"، إن "انخفاض الحالات النشطة أمر مفرح".