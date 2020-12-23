متطوعو لقاح كوفيد-19 في تركيا يتحدثون عن تجربتهم

في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لنشر الحصانة ضد الفيروس المستجد في غضون أسابيع، تحدث متطوعون أتراك يشاركون في المرحلة 3 للقاح كوفيد-19 عن خبرتهم حول التجربة المبكرة للقاح.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الأسبوع الماضي إنه من المتوقع في غضون بضعة أيام، وصول الدفعة الأولى من لقاح "كورونا فاك" الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية بعد أن طلبت أنقرة 50 مليون جرعة منه. وأن التطعيم الشامل قد يبدأ في نهاية ديسمبر/كانون الأول أو مطلع يناير/كانون الثاني.

ويشارك حوالي 12.500 متطوع في تجارب المرحلة 3 من اللقاح في جميع أنحاء تركيا، لكن برنامج التطعيم الكامل من المتوقع أن يبدأ قبل اكتمال التجربة.

السيدة "أمينة بوزيغيت" التي تعمل طبيبة أسنان وتبلغ من العمر 56 عاماً، تطوعت لتجربة اللقاح في مستشفى "أجي بادم أتاكينت" الجامعي في منطقة "كوتشوك تشيكمجة" بإسطنبول.

وقالت إنها شعرت أن جرعة اللقاح الصيني من شركة "سينوفاك" التي استُخدمت فيها جزيئات فيروسية ميتة لإثارة استجابة مناعية دون المخاطرة بآثار جانبية لا تحمد، كانت "أكثر أمانًا إلى حد ما" من اللقاحات الأخرى.

كما شارك أبناؤها في التطوع ووصف ابنها "إران بوزيغيت" وهو يعمل في شركة طيران وعمره 25 عاماً، التجربة بأن نتائجها "غير معروفة" بعد.

وقال إنه لا يشعر بالقلق من بدء تركيا التطعيمات بين عامة الشعب قبل نهاية التجربة، لأن المرحلة 3 من تجربة اللقاح انتهت في بلدان أخرى دون تسجيل أية آثار جانبية خطيرة.

وأضاف: "أردنا المساهمة في هذه الدراسة العلمية، وأردنا أيضاً أن نلهم الناس إن أمكن".

أما شقيقه "ميرت باران بوزيغيت" البالغ 29 عاماً ويعمل مهندساً صناعياً فقال إن التجربة كانت "فرصة" جيدة له للحصول على اللقاح قبل بدء الاستخدام العام، بالرغم من أنه لا يعرف ما إذا كان قد تم حقنه باللقاح الحقيقي أم بدواء وهمي.

وأضاف أنه أراد المشاركة بالتطوع لأنه لا يزال شاباً ومن الممكن أن يتأخر دوره في تلقي اللقاح ويتم إرجاؤه إلى القسم الأخير من سكان تركيا البالغ عددهم 83 مليوناً.

كما تحدث "أسيل ميرت كوركماز" عامل الرعاية الصحية البالغ 25 عاماً عن تجربة تلقي اللقاح بعد قائلاً إنه كان من أوائل من تم تطعيمهم.

وأضاف: "أنا لست قلقاً بشأن الحصول على دواء وهمي، وفي حال تم زرقي بدواء وهمي فسأكون من أوائل الذين يتم استدعاؤهم بعد انتهاء هذه التجارب".

يذكر أن وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية أعلنت الأسبوع الماضي عن تغيير في اللوائح التنفيذية المتعلقة باللقاح من أجل السماح بإعطائه للعموم قبل نهاية التجربة.

كذلك تم إجراء تجارب المرحلة 3 من اللقاح الصيني في إندونيسيا والبرازيل دون الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة.

وقال قوجة إن تركيا ستسعى للحصول على جرعات إضافية من "كورونا فاك" التي يمكن تخزينها في ثلاجات عادية، بالإضافة إلى البحث عن لقاحات أخرى.

ويتم إعطاء اللقاح الصيني على جرعتين، بفاصل 14 إلى 21 يوماً، وسيتم تقديم العلاج مجاناً للمواطنين الأتراك.

وقالت الدكتورة "افتخار كوكسال" أخصائية الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة السريرية في المستشفى المذكور، إن 75% من السكان على الأقل يجب أن يتم تلقيحهم للحد من انتقال الفيروس بشكل مجدي.

وعن لقاح شركة "سينوفاك" قالت: "لقد ثبت أنه لا توجد آثار جانبية قاتلة لهذا اللقاح لأن آلاف الأشخاص حول العالم تلقوا جرعات منه".

وأضافت "كوكسال" أنه تم إعطاء الموافقة المبكرة على التطعيم بسبب فعالية اللقاح وعدم وجود آثار جانبية له.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى "أجي بادم أتاكينت" الجامعي هو واحد من 25 مركزاً مشاركاً في التجربة في تركيا، بعدد من المتطوعين يصل إلى 500 شخص.