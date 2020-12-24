الرئيس أردوغان يفتتح عن بعد 3 متاحف تاريخية

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، 3 متاحف تاريخية في ولايات تونج إيلي (شرق) وقونية (وسط) وبورصة (غرب)، بعد انتهاء الجهات المعنية من ترميمها وصيانتها.

وقال أردوغان في خطاب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن حكومته لن تسمح للجهات الساعية لتخريب الإرث الحضاري للبلاد من تحقيق غاياتها.

وأوضح أردوغان أن المتاحف الثلاثة ستعكس حضارة المدن التي تتواجد فيها، شاكرا في هذا السياق كل من ساهم في ترميم تلك المتاحف.

وأشار إلى أن المتاحف ستساهم أيضا في إنعاش قطاع السياحة في الولايات المذكورة والبلاد بشكل عام

وتابع قائلا: "عندما أنظر إلى تاريخ هذا البلد، أحمد الله لأنني حظيت بشرف أن أكون خادما لهذه الأمة العظيمة".

وأردف قائلا: "للأسف مرت بلادنا بمرحلة ظلت فيها تحت تأثير عقلية فاشية بذلت جهودًا للقضاء على أواصر ثقافة وتاريخ وحضارة هذا البلد، حيث تم تدمير قيم حضارتنا الممتدة لآلاف السنين عمداً".

واستطرد: "أما نحن فإننا نطور بلدنا بالاستثمارات والمشاريع التي نقوم بها ونعمل في الوقت ذاته على حماية إرثنا الحضاري".