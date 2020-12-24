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تركيا تبدأ بتوليد الكهرباء من سد "إليسو" بالسعة القصوى

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 24.12.2020 14:44
آخر تحديث في 24.12.2020 14:45
تركيا تبدأ بتوليد الكهرباء من سد إليسو بالسعة القصوى

قال وزير الزراعة وشؤون الغابات التركي، بكر باكدميريلي، إن بلاده بدأت بتوليد الكهرباء من محطة سد إليسو، بسعتها القصوى، الأربعاء.

وأضاف باكدميرلي في بيان، أن محطة توليد الكهرباء في سد إليسو، بولاية ماردين، هي رابع أكبر محطة في تركيا.

وأشار إلى أنه تم تشغيل أول "توربين" في المحطة، في مايو/ أيار الماضي، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن المحطة بدأت تعمل بطاقتها القصوى، مع البدء بتشغيل كافة التوربينات الموجودة، وعددها 6، اعتبارا من 23 ديسمبر/ كانون الأول.

ولفت إلى أن المحطة ستساهم في دعم اقتصاد البلاد، بـ2.8 مليار ليرة تركية سنويا (نحو 365 مليون دولار).

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