تركيا.. 254 وفاة و18 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، الخميس، 254 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19 ألفا و115.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و100 ألف و712، إثر تشخيص 18 ألفا و102 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و935 ألفا و292، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 33 ألفا و985، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 4 آلاف و805.

وأجرت الوزارة 195 ألفا و676 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 23 مليونا و225 ألفا و837.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن عدد الحالات النشطة يواصل الانخفاض.

وأكد ضرورة مواصلة تدابير الوقاية إلى حين إطلاق عمليات التطعيم بلقاح مضاد للفيروس.