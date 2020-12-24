صويلو يعلن عن انطلاق عملية "الصاعقة 17" في ولاية وان

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، انطلاق عملية "الصاعقة 17 بيستا"، في ولاية وان، شرقي البلاد، ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع مع مديري الأمن في الولايات التركية.

وقال صويلو، إن العملية بدأت مساء الأربعاء، بمشاركة 3 آلاف و251 عنصرا من مختلف الأجهزة الأمنية بالولاية، راجيا التوفيق لهم في مهمتهم.

وشدد على استمرار العمليات الأمنية في البلاد حتى القضاء على آخر إرهابي، وإحلال الأمن والرفاه في المنطقة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، انطلقت عملية "الصاعقة"، بهدف القضاء التام على الإرهاب داخل البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.