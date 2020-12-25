الخارجية التركية تُرحب بالاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

رحبت وزارة الخارجية التركية، توصل المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بينهما لمرحلة ما بعد "بريكست".

وأعربت الخارجية التركية في بيان الجمعة، عن اعتقادها بأن يقدم الاتفاق فرص جديدة لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة مع بريطانيا في كافة المجالات، والتي تعتبر إحدى الدول المرشحة للانضمام للنادي الأوروبي، ومنضوية في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد، وكذلك فرص جديدة للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان : "نرحب بالاتفاق بين المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي في المفاوضات حول مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد".

وأشار البيان إلى أن التحضيرات بخصوص توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا وصلت للمراحل النهائية.

والخميس، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد "بريكست"، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وبموجب الاتفاق، سيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع دون تعريفات أو حصص.

وتعهد كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، مساء الخميس، أن تقف بروكسل إلى جانب الصيّادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل.