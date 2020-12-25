تركيا تحتفل بعيد الميلاد وسط تفشي كوفيد-19 في العالم

تحتفل الطوائف المسيحية في تركيا بعيد الميلاد اليوم بشكل صامت حيث تحظر قيود السلامة الصحية الاحتفالات الشعبية والتجمعات هذا العام. وتفتح الكنائس أبوابها لإقامة الصلوات لكن بأعداد محدودة من الحضور لمنع الازدحام الذي يُعتبر أكبر مصدر لانتقال العدوى.

ويقع مسقط رأس القديس "نيقولاس" الذي ترمز له شخصية "بابا نويل" في تركيا التي تعد موطن الطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية. وكانت الكنائس قد أُجبرت على إغلاق أبوابها في أعقاب تفشي كوفيد-19 في البلاد في مارس/آذار، لكن أعيد فتحها خلال الصيف في فترة عودة الحياة إلى طبيعتها. وأدت الزيادة اللاحقة في حالات الإصابة بالعدوى في الخريف إلى إعادة فرض القيود حيث سيقتصر عدد المصلين على مجموعة صغيرة. وكان "روبن تييرابلانكا غونزاليس"، النائب الرسولي لإسطنبول والزعيم الروحي للمجتمع الكاثوليكي، من بين ضحايا تفشي المرض إذ توفي يوم الثلاثاء بعد معركة مع الفيروس في أحد مشافي إسطنبول.

كذلك أعلن دير مريم العذراء في ولاية إزمير "غرب"، وهو مكان شهير للاحتفال بعيد الميلاد، أنه سيتم السماح بدخول ثلاثين شخصاً فقط لإحياء مراسم عيد الميلاد هذا العام. ويقع الدير في منطقة سلجوق التابعة لولاية إزمير، وهو موقع لحج النصارى الكاثوليك الذين يعتقدون أن السيدة مريم العذراء قضت أيامها الأخيرة فيه قبل أن تنتقل إلى جوار ربها. وتم إلغاء مراسم احتفالات عيد الميلاد درءاً للإصابة بالوباء. وقام الكهنة والحاضرون بارتداء الأقنعة الواقية وتطبيق التباعد الاجتماعي في المراسم الدينية التي أقيمت خارج الدير القديم لمنع الازدحام.

وقالت "رينيه كوسترمانز" وهي زائرة من الولايات المتحدة، إنها كانت تتطلع إلى حضور مراسم الاحتفال وإنها تأسف لإلغائها بسبب الوباء.

كما أُجبر المجتمع السرياني في ولاية ماردين الجنوبية الشرقية على تقليص مراسم احتفالاتهم الدينية. وقال القس "غابرييل أكيوز" من كنيسة "كير كلار" في الولاية:"سنصلي من أجل إنهاء فيروس كورونا ومن أجل أن يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية ويستعيدون صحتهم". مضيفاً أنه سمح لـ50 شخصاً فقط بحضور مراسم الاحتفال مع مراعاة التباعد الاجتماعي. وأشار أنه في العام الماضي حضر الاحتفال حوالي 400 شخص، لكن الخشية من الفيروس المستجد جعلتهم يخفضون العدد.

وقال لوكالة الأنباء يوم الأربعاء:"علينا حماية أنفسنا" مؤكداُ أن تفشي المرض تسبب في مقتل الكثيرين وإيصال المزيد منهم إلى العناية المركزة.

رسالة من الرئيس

وبعث الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الخميس برسالة تهنئة بمناسبة أعياد الميلاد قال فيها:"أهنئ من صميم قلبي مواطنينا المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد. لقد ظل البلد الذي نعيش فيه، منذ آلاف السنين، أرض السلام والمحبة والشعب المخلص، وموطناً لحضارة عريقة تقوم على الحب والاحترام بغض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو الطائفة. ونحن بصفتنا مشاركين في صنع هذه الحضارة القديمة الفريدة، نعتبر الثقافات المختلفة في منطقتنا ثروة لا مثيل لها وجزءاً قيّماً من فسيفساء حضارتنا. وكما عشنا معاً ووحّدنا أرضنا وطورنا دولتنا التي أسسناها عبر التاريخ، ننظر اليوم وفي المستقبل إلى اختلافاتنا على أنها ثراءً ومثابرة في بناء مستقبلنا بطريقة أكثر ازدهاراً وعلى أساس من الاحترام المتبادل.

أتمنى أن يؤدي عيد الميلاد، الذي يحتفل به مواطنونا المسيحيون من مختلف الطوائف والكنائس المسيحية بما يتفق مع معتقداتهم، إلى تعزيز مناخ التضامن في تركيا. وبهذه المشاعر والرؤية أهنئ الجميع مرة أخرى:مواطنينا المسيحيين والعالم المسيحي بأسره في عيد الميلاد متمنياً لهم السلام والسعادة والرفاهية".