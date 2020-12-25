تركيا تشترط على القادمين إليها إبراز فحص سلبي لكورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن بلاده ستشترط على المسافرين القادمين إليها إبراز نتيجة فحص سلبي يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، صادر في آخر 72 ساعة.

وأضاف قوجة في بيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن البدء بهذا الإجراء سيكون اعتبارا من 28 ديسمبر/ كانون الأول بالنسبة للوافدين عبر الخطوط الجوية، ومن 30 ديسمبر للقادمين عبر البوابات البرية والموانئ البحرية.

وأردف: "كل مسافر لا يبرز اختبار سلبي لكورونا عند الأبواب الحدودية سيتم إخضاعه للحجر الصحي في العنوان الذي سيقيم فيه".

وأوضح الوزير أنه يتعين على القادمين الذين تواجدوا في بريطانيا أو الدنمارك أو جنوب إفريقيا في آخر 10 أيام، إبراز نتيجة اختبار سلبي لكورونا صادر في آخر 72 ساعة، إضافة إلى الخضوع للحجر الصحي في العنوان الذي سيقيمون فيه.