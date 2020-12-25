في الذكرى العاشرة لتحليقها الأول.. تركيا تصدر مُسيّرة العنقاء

نقلت الطائرة "العنقاء" المسيرة التركية، نجاحها من الأجواء إلى التصدير، وذلك في الذكرى العاشرة لتحليقها لأول مرة، حيث تعد واحدة من أكثر المسيرات تطوراً في العالم.

وحققت المسيرة العنقاء نجاحات باهرة خلال استخدامها من قبل قوات الأمن التركية، وأصبحت محط أنظار العديد من الدول الساعية إلى سد احتياجاتها في مجال الاستطلاع والمراقبة.

وعُرضت طائرات "العنقاء" التي طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"،في العديد من المعارض الدولية .

بعد أن نفذت الطائرة العنقاء أول تحليق لها في 30 ديسمبر 2010 ، تم تحسينها باستمرار بهدف أن تصبح إحدى أفضل الطائرات المسيرة في العالم ضمن فئتها.

وكانت إحدى أهم مراحل عملية تطوير الطائرة المسيرة، اكتسابها قدرة التحكم من القمر الصناعي.

وحققت شركة توساش نجاحها في التصدير الأول لها من خلال بيع منصة عنقاء - إس إلى تونس في الذكرى العاشرة لأول تحليق للطائرة، و تواصل الشركة جهودها لبيع المسيرة عنقاء إلى دول أخرى.

ولغاية اليوم سلمت شركة توساش 25 طائرة مسيرة من طراز عنقاء إلى القوات التركية.

يمكن استخدام الطائرة العنقاء في جميع مهام الاستطلاع الجوي والكشف / تحديد الأهداف والاستخبارات بحمولاتها عالية التقنية.

كما أثبتت الطائرة المسيرة العنقاء نفسها عبر محركها محلي الصنع في ظروف القتال الصعبة، ودعمت أيضًا جهود البحث والإنقاذ في الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والزلازل.