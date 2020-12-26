العالم التركي شاهين: سعيد بتوقيع اتفاق لإمداد أنقرة بلقاح كورونا

أعرب البروفيسور التركي أوغور شاهين، الشريك المؤسس لشركة "بيونتيك" الألمانية التي طورت لقاحاً ضد كورونا، عن شعوره بالسعادة الكبيرة لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتزويدها باللقاح.

والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، توقيع بلاده اتفاقية مع شركة "بيونتيك" لشراء قرابة 30 مليون جرعة من لقاحها التي توصلت إليه.

وقال شاهين في تصريحات أدلى بها السبت للأناضول: "نحن سعداء جدا بسبب توقيع هذا الاتفاقية، تركيا وطننا الأم الذي ولدنا فيها، ومن دواعي سرورنا البالغ أن نكون قادرين على مساعدة الناس فيها".

وبخصوص تفاصيل الاتفاقية حول اللقاح، أوضح أنهم سيرسلون في المرحلة الأولى 550 ألف جرعة إلى تركيا حتى نهاية العام الجاري. وأضاف كما "نخطط لإرسال 30 مليون جرعة لقاح حتى نهاية 2021".

ولفت شاهين إلى إمكانية إرسالهم جرعات إضافية في حال طلبت وزارة الصحة التركية.

وحول التأثيرات الجانبية للقاح، أوضح شاهين أنه جرى تطعيم لقاحهم لـ1.5 مليون شخص حتى الآن، مبينا أن التأثيرات تمثلت بالصداع وألم بالذراع والقليل من التعب وأحيانًا ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد أن التأثيرات الجانبية اختفت في غضون يوم أو يومين.

وأضاف: "نادرا ما تكون الحساسية من الآثار الجانبية للقاح، ويمكن أن تظهر في أول 30 دقيقة، ولهذا السبب ينبغي بقاء الفريق الطبي بجانب الشخص الملقّح لمدة 30 دقيقة بعد تلقيه اللقاح. يمكن أن يظهر عرض لدى واحد من بين كل 50 ألف شخص".

وأضاف "لقاحاتنا ليست في وضع يمكنها من تقليل العدوى في فصل الشتاء، وينبغي أن يكون الناس منضبطين وعليهم حماية أنفسهم والآخرين".

وأكد شاهين رغبته في الاستثمار في تركيا، إلى جانب إجراء البحوث العلمية، قائلاً :" لدينا تواصل مع توبيتاك (مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية) وبدأنا العمل مع أكاديميين في عدة جامعات تركية، ونريد فتح فرع لشركة بيونتيك في تركيا".

وأضاف: "إن شاء الله سنبدأ في الصيف الأعمال السريرية المتعلقة بالسرطان في تركيا، لدينا خطط، ونتمنى أن نحقق النجاح".

وأشار شاهين إلى رغبتهم في فتح فروع لشركة بيونتيك في عدة مناطق بتركيا، بهدف البحث والتطوير والتعاون مع الجامعات والشركات التركية.

وأكد شاهين أنّ أمامهم عملا شاقا ومسؤوليات من الآن حتى الصيف القادم، من أجل أن تتنفس الإنسانية الصعداء من هذا الفيروس.

ودعا شاهين الشعب التركي للصبر حتى الصيف القادم، قائلاً: "إن شاء الله في نهاية الصيف القادم نحن أمام احتمال عودتنا جميعا لحياتنا الطبيعية".

وحول الخرزة الزرقاء حول عنقه قال شاهين: "إن القلادة في عنقي هي ضد العين، نحن الأتراك نؤمن بحسد العين. أمي تؤمن بحسد العين، ودائما كانت تضع الخرزة الزرقاء للوقاية من الحسد، إن شاء الله تساعدني".

وفي ختام حديثه، أشار إلى أنه منكب في الوقت الراهن على عمله في شركته، مبينا أنه قد يزور تركيا في أبريل/نيسان أو مايو/أيار القادمين.