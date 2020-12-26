خلال استقباله أقار.. وزير الدفاع الليبي يشيد بدعم تركي لا محدود للحكومة الشرعية

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت نظيره الليبي صلاح الدين النمروش، وذلك خلال زيارة يجريها أقار إلى العاصمة الليببية طرابلس على رأس وفد عسكري تركي رفيع المستوى.

وأشار إلى أن مسؤولين ليبيين، والسفير التركي لدى طرابلس سرحات أكسن، ومسؤولين في قيادة مجموعة المهام الليبية، استقبلوا وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له في مطار معيتيقة الدولي.

وأضاف أن أقار والوفد المرافق له انتقلوا إلى مبنى وزارة الدفاع الليبية، حيث تم استقبالهم بمراسم عسكرية، عزف فيها النشيد الوطني لكلا البلدين.

وهنأ أقار في بداية الاجتماع بيوم استقلال ليبيا الذي يوافق 24 كانون الأول/ديسمبر، ونقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي إلى أشقائهم الليبيين.

وأعرب أقار عن تمنياته بأن تحتفل ليبيا بعيد الاستقلال كل عام في ظل أجواء الأمن والاستقرار.

وأردف: "سنشعر بالراحة والاستقرار في تركيا بقدر شعوركم هنا بالراحة والقوة والسلام".

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان التركي يشار غولر، ونظيره الليبي محمد الحداد، وقادة الجيش من كلا البلدين.

من جانبه، قال وزير الدفاع الليبي في تصريحات عقب اللقاء نقلها حساب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على "تويتر"، إن "تركيا قدمت دعماً لا محدوداً لحكومة الوفاق الشرعية".

وأضاف: "بحثنا مع الجانب التركي استمرار الاتفاقية الموقعة من خلال تكثيف برامج التدريب لقواتنا والارتقاء بالمنظومة العسكرية إلى مستويات دولية".

وتابع: "هدفنا إعادة ترتيب الجيش الليبي وضخ دماء جديدة، وفقاً لعقيدة عسكرية قوامها الدفاع عن الشعب وحمايته ومدنية الدولة والحفاظ على مؤسساتها و مقدراتها".

وتربط تركيا والحكومة الليبية، اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر/كانون الأول 2019. وبموجبها تقدم أنقرة دعمها للجيش الليبي، في إطار التدريب والتطوير وإنشاء جيش نظامي احترافي، يتمكن من حماية البلاد وحدودها.

وكان أقار التقى خلال الزيارة أيضا وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا بالعاصمة طرابلس.