وزير الصحة التركي: لم نرصد أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن بلاده لم ترصد أي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير على "تويتر" السبت، حول السلالة المتحورة من كورونا.

وأضاف: "في إطار التدابير، تقوم مختبراتنا بفحص عينات بي سي آر (PCR) المأخوذة من أشخاص وافدين مؤخرا من بريطانيا وكانت لديهم نتائج اختبار إيجابية، وفحص العينات التي تم جمعها من مناطق مختلفة من بلادنا باستخدام طريقة التسلسل الجيني".

وقال: "لم نرصد السلالة المتحورة لا في العينات المأخوذة من الوافدين، ولا العينات التي تم جمعها من مناطق مختلفة من البلاد".

وأعلنت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة سابقتها، ولا تتطلب علاجا مختلفا.

وإثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة.