الداخلية التركية تصدر تعميماً بمنع احتفالات رأس السنة

أصدرت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تعميماً بخصوص منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الوزارة أرسلت التعميم لكافة الولايات، مشيرا إلى أن منع الاحتفالات برأس السنة يشمل جميع الأماكن بما فيها، منشآت الاستضافة والفيلات الخاصة أو المستأجرة.

ويشمل التعميم حظرا للتجوال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من التاسعة مساء الخميس المقبل 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى الخامسة فجرا من يوم الاثنين 4 يناير/ كانون الثاني 2021.

ولفت أن "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" التابعة لوزارة الداخلية ستتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة خلال فترة الحظر.

كما سيتم تعزيز التدابير بخصوص المنشورات المتعلقة بالمنشورات المروجة للإرهاب والمحرضة على الفوضى، والمتعلقة بوباء كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحتى السبت، سجلت تركيا مليونين و133 ألفا و373 إصابة بكورونا، منها 19 ألفا و624 وفاة.