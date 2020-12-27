تركيا.. الإصابات الجديدة بكورونا في تراجع مستمر والمتعافون يتجاوزون المليونين

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا، مليونين و15 ألفا و230، إثر تماثل 21 ألفا و196 مصابا للشفاء خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة التركية، الأحد، أن إجمالي وفيات كورونا بلغ 19 ألفا و878، بعد تسجيل 254 حالة وفاة آخر 24 ساعة.

ووصل عدد المصابين بكورونا في عموم البلاد إلى 2 مليون و147 ألفا و578، إثر تسجيل 14 ألفا و205 حالة إصابة جديدة.

كما وصل عدد الاختبارات الطبية للكشف عن إصابات كورونا، إلى 23 مليون و777 ألفا و926.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة على تويتر، إن عدد الإصابات بكورونا في تراجع مستمر، داعيا إلى مزيد الالتزام بالتدابير الوقائية.