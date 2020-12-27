تركيا تعزي باكستان في ضحايا تحطم مروحية وهجوم إرهابي

أعربت تركيا، الأحد، عن تعازيها لباكستان في ضحايا تحطم مروحية للجيش وضحايا هجوم إرهابي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنها تلقت بحزن كبير، نبأ مقتل 11 شخصا في تحطم مروحية بمنطقة منيمارغ الواقعة بإقليم غلغت بلتستان، وحادثة الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش عسكرية في بولاية بلوشستان.

وجاء في البيان: "ندين العمل الإرهابي الشنيع في بلوشستان، ونتمنى من الله الرحمة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم الإرهابي وفي حادثة تحطم المروحية، والشفاء العاجل للمصابين".

وتابع "نتقدم بأحر التعازي إلى حكومة باكستان الصديقة والشعب الباكستاني الشقيق".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل جنديين وطيارين اثنين، في تحطم مروحية تابعة له في المناطق الشمالية للبلاد.

كما قتل ما لا يقل عن 7 من القوات شبه العسكرية، في هجوم إرهابي على نقطة تفتيش في جنوب غربي باكستان، بحسب بيان للجيش.