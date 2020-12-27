سفير تركيا بالخرطوم يعد بنقل خبرات بلاده إلى السودان

تعهد السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو، الأحد، بنقل خبرات بلاده إلى السودان في مختلف المجالات، لتعزيز وتطوير علاقات البلدين على كافة الصعد.

جاء ذلك لدى لقائه بالعاصمة الخرطوم، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

وبحث الجانبان، العلاقات بين السودان وتركيا في مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.

وأكد نذير أوغلو "الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في دعم مشاريع السلام والتنمية والتدريب والتأهيل في المناطق المتأثرة بالحروب".

وتعهد "بنقل تركيا خبراتها إلى السودان في مختلف المجالات يما يعزز ويطور علاقات البلدين على كافة الصعد".

من جهته أشاد إبراهيم، وفقا لنفس المصدر بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان وتركيا في كافة المجالات، وجهود البلدين المتواصلة من أجل خدمة المصالح المشتركة.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر / كانون الأول 2017.