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تركيا تسجل 257 وفاة بكورونا وشفاء أكثر من22 ألف حالة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.12.2020 21:01
آخر تحديث في 29.12.2020 01:53
تركيا تسجل 257 وفاة بكورونا وشفاء أكثر من22 ألف حالة

سجلت تركيا، الاثنين، 257 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفا و135.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و162 ألفا و775، إثر تشخيص 15 ألفا و197 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و37 ألفا و433، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 22 ألفا و203، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 4 آلاف و251.

وأجرت الوزارة 180 ألفا و892 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 23 مليونا و958 ألفا و818.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر "تويتر"، إن عدد الحالات الناشطة يواصل الانخفاض.

وأضاف أن الالتزام بالتدابير الوقائية شرط لمكافحة الفيروس والمحافظة على ما تم التوصل إليه من تطورات إيجابية.

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