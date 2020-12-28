موجة صقيع تضرب الولايات الشرقية في تركيا

ضربت موجة صقيع عموم الولايات شرق تركيا، الاثنين، مما تسبب في انخفاض شديد لدرجات الحرارة وتكون طبقات من الجليد على الطرقات وأسطح بعض المباني، ونوافذ السيارات.

وكانت ولايات أرضروم وقارص وأغري من أكثر الولايات تأثرا بالصقيع، حيث باشرت فرق البلدية ومديرية الطرق البرية في المنطقة، في تكسير الجليد وإزاحته مع الثلوج وتنظيف الأرصفة والشوارع والميادين.

وسجلت مدينة قارص، انخفاض الحرارة إلى 22 درجة تحت الصفر ليلاً، مما اضطر المواطنين لحماية سياراتهم من درجات الحرارة المنخفضة بتغطيتها بالبطانيات والسجاد.

وصاحب تساقط الثلوج، تكون سحب ضبابية، أعاقت حركة المرور في بعض الطرق السريعة الرابطة بين المدن، خصوصاً الطريق السريع الرابط بين مدينة أغري ومدينتي وان وأرضروم.