تركيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني الأربعاء

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لكورونا، ستصل إلى بلاده صباح الأربعاء.

جاء ذلك في تغريدة، الثلاثاء، بشأن الدفعة الأولى من جرعات اللقاح التي اشترتها تركيا من الصين.

وقال قوجه إن "الطائرة التي تحمل الدفعة الأولى من لقاحات كورونا (دون تحديد عدد) إلى بلادنا، أقلعت من مطار بكين الساعة 19:50 بتوقيت تركيا (16:50 تغ)".

وأضاف: "ننتظر وصول الطائرة إلى بلادنا صباح الأربعاء. سنواصل إطلاعكم على التطورات".

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرا، أعلن قوجه، توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.