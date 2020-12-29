تركيا.. تسجيل 253 وفاة بكورونا وشفاء أكثر من21 ألف حالة

سجلت تركيا، الثلاثاء، 253 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفا و388.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و178 ألفا و580، إثر تشخيص 15 ألفا و805 حالات.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و58 ألفا و437، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 21 ألفا و4، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 4 آلاف و191.

وأجرت الوزارة 183 ألفا و117 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 24 مليونا و141 ألفا و935.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إن عدد الحالات الناشطة يواصل الانخفاض.

وأضاف أن القيود المفروضة تؤتي ثمارها، داعيا المواطنين إلى اتباع التدابير الوقائية بصبر حتى الوصول إلى نتائج من اللقاح.