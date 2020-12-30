المدارس المهنية في تركيا ترفد اقتصاد البلاد بإنتاجها الضخم وعائداتها الكبيرة

تطورت مؤسسات التدريب المهني في البلاد ضمن رؤية دمج التعلم بالكسب، إلى شركات تصنيع تساهم في رفد اقتصاد البلاد وأدى إصلاح هذه المرافق إلى زيادة إيرادات المنتجات المصنوعة فيها إلى 20.7 مليون دولار.

ويقوم الطلاب بملابسهم البيضاء بتعبئة علب المطهرات البلاستيكية ومنظفات الأسطح ومواد التعقيم في المدرسة الثانوية المهنية في ولاية ماردين الجنوبية بطريقة تشبه العمل في ورش المنطقة الصناعية.

وتتكون مجموعات العمل من الطلاب الشباب والمدرسين الذين يشاركونهم شغفهم بالإنتاج والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتعد مدرسة "فهيم أداك" الثانوية المهنية والتقنية في ولاية ماردين، إحدى مئات المدارس في جميع أنحاء البلاد التي تستغل الإمكانات الضخمة للتجهيزات التي تحتوي عليها بالإضافة إلى التطبيق العملي لما يتعلمه طلابها من علوم مهنية وفنية.

تجدر الإشارة إلى أن المدارس الثانوية المهنية هي المدارس الوحيدة التي ظلت مفتوحة في تركيا رغم تفشي الفيروس المستجد وذلك لأن طلابها ومدرسيها يشاركون في عملية إنتاج الأقنعة والمطهرات وهي من المكونات الأساسية في مكافحة تفشي المرض. وقد وصلت العائدات المتزايدة لهذه المدارس حالياً إلى 20.7 مليون دولار مما يرفد الاقتصاد التركي بأموال إضافية.

وتشرف وزارة التربية الوطنية على مشروع طموح بعنوان "1000 مدرسة مهنية" لتوسيع المرافق وتعزيز الإنتاج في هذه المدارس، مع أن أرباح 438 مدرسة مهنية فقط، زادت هذا العام بنسبة 42% مقارنة بالعام الماضي.

وتسعى الحكومة في خطة العام المقبل للوصول إلى الـ 1000 مدرسة المستهدفة، ويتضمن المشروع توفير المزيد من الوسائل والتجهيزات للمدارس القائمة، مثل إضافة ورشتي عمل جديدتين لكل مدرسة من المدارس الـ 562 المتبقية. واستثمرت الوزارة 161 مليون ليرة تركية في تلك المدارس لتحسين بنيتها التحتية، وزيادة القدرات الإنتاجية فيها إلى جانب إثراء تجربة التعلم لملايين الطلاب. ويساعد الدخل المادي الناتج عن المدارس المهنية بشكل أساسي على الاستدامة الذاتية دون الاعتماد على المساعدات الخارجية، كما يوفر وسيلة للدخل الإضافي للطلاب والمعلمين.

وفي معرض حديثه مع وكالة الأناضول الخميس قال "محمود أوزار" نائب وزير التربية الوطنية، إنهم ضمّنوا المشروع الجديد زيادة جودة التدريب المهني أيضاً وأضاف: "نريد لجميع المدارس الـ 1000، أن يكون لديها رأس مال متداول، لتكون قادرة على تمويل نفسها وإدارة مصاريفها بشكل ذاتي. كما نريد أن يحصل الطلاب على المزيد من فرص التطبيق العملي لما تعلموه، وبالتالي مساعدتهم في العثور على مهن جيدة عندما يتخرجون. بالإضافة إلى ذلك، صار بإمكان الطلاب الحصول على دعم مالي الآن إذ حصل طلاب هذه المدارس في أول 11 شهر من عام 2020، على إجمالي 11 مليون ليرة تركية، وحصل المدرسون على 25 مليون ليرة تركية أخرى".

ويركز قسم التقنيات الكيميائية التابع للمدرسة المهنية في ماردين، على إنتاج المنظفات التي تضاعفت أهميتها وسط الوباء. ويقوم الطلاب والمعلمون منذ شهر مايو/أيار بإنتاج الصابون السائل ومنظفات الأسطح ومعقمات الأيدي والأسطح والمطهرات. وأنتجوا خلال سبعة أشهر 137.000 لتر من مواد التنظيف، بسعة إنتاج يومية تصل إلى 3 أطنان، يتم تسليمها إلى مدارس أخرى ومؤسسات عامة في الولاية لتلبية احتياجات التنظيف الخاصة بهم. ويعمل في الورشة 14 طالباً و4 معلمين.

"عمر جوماك تكين" مدير المدرسة التي تم افتتاحها عام 2016، قال إنهم افتتحوا في شهر إبريل قسم الكيمياء بتمويل من الوزارة وبدأوا في إنتاج مواد التنظيف. وأضاف: "بلغت قيمة المنظفات والمطهرات التي أنتجناها حوالي 1 مليون ليرة تركية". مشيراً إلى أن الطلاب يتقاضون أجوراً يومية تتراوح بين 120-160 ليرة تركية.

وحول إطلاق عملية إنتاج الأقنعة قال المدير: "يأتي الطلاب إلى هنا في أوقات فراغهم، للعمل وكسب المال وإعالة أسرهم. نحن نريد المساهمة في اقتصاد البلاد وتحسين نجاح طلابنا".

"ياسمين غوجلو" معلمة الكيمياء التي تشرف على الإنتاج، قالت إنهم بدأوا في إنتاج منظفات الأسطح أولاً، لكن الطلاب أصبحوا الآن قادرين على إنتاج خمسة أنواع من مواد التنظيف. وأضافت: "لدينا ثلاث خزانات بسعة 1 طن لكل منها. وطلابنا يتعلمون ويكسبون المال بآن معاً وهذه الورشة هي مختبر علمي لهم أكثر من كونها مكان عمل. وسيساعدهم ما تعلموه هنا بالتأكيد عندما يبدأون حياتهم المهنية في المستقبل".

وتسعى تركيا مع تزايد الحاجة إلى موظفين تقنيين في جميع القطاعات، إلى تعزيز المدارس الثانوية المهنية التي تعتمد المصانع على خريجيها في عمليات التوظيف. كما تدفع الحاجة إلى موظفين مؤهلين أيضاً إلى إصلاح شامل في تحسين جودة التعليم في المدارس الثانوية المهنية في كافة أنحاء البلاد.

يذكر أن مشروع "1000 مدرسة مهنية" هو جزء من تحسين القدرات التعليمية في أكثر من 3.200 مدرسة ثانوية مهنية وفنية. وهو يغطي حوالي 600.000 طالب في 1000 مدرسة. ويتضمن المشروع الجديد إلى جانب ورش العمل المستحدثة، مرافق إضافية مثل المخابر والمكتبات الجديدة، فضلاً عن برامج تعليمية داعمة لتطوير مهارات الطلبة الشخصية.