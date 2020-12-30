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تركيا تسجل 254 وفاة بكورونا وشفاء أكثر من20 ألف حالة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 30.12.2020 21:53
آخر تحديث في 31.12.2020 02:24
تركيا تسجل 254 وفاة بكورونا وشفاء أكثر من20 ألف حالة

سجلت تركيا، الأربعاء، 254 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفا و642.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و194 ألفا و272، إثر تشخيص 15 ألفا و692 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و78 ألفا و629، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 20 ألفا و192، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 4 آلاف و98.

وأجرت الوزارة 184 ألفا و415 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 24 مليونا و326 ألفا و350.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر "تويتر"، إن عدد الحالات النشطة والمرضى في وحدات العناية المركزة يواصل الانخفاض.

وأضاف: "نتمنى أن نرى انعكاس هذا الانخفاض على عدد الوفيات قريبا، سنتغلب على الفيروس بالمكافحة الجماعية".

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