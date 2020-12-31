تركيا.. تسجيل 239 وفاة بكورونا و14 ألفا و380 إصابة

سجلت تركيا، الخميس، 239 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفا و881.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و208 آلاف و652، إثر تشخيص 14 ألفا و380 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و100 ألف و650، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 22 ألفا و21 مصابا، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 3 آلاف و918.

وأجرت الوزارة 178 ألفا و217 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 24 مليونا و504 آلاف و567.

وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر "تويتر"، إن وزارته تتوقع تواصل انخفاض عدد الوفيات جراء فيروس كورونا.

وأعرب عن ثقته بالنجاح في السيطرة على الوباء من خلال الالتزام التام بالقيود والتدابير الوقائية من الفيروس.