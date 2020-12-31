حصاد 2020.. تركيا اكتشفت 6 آلاف قطعة أثرية في أعمال التنقيب

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اكتشاف ما يزيد على 6 آلاف قطعة أثرية، نتيجة أعمال الحفر والتنقيب التي جرت في عام 2020.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الخميس، أنها خصصت أكثر من 40 مليون ليرة تركية لدعم أعمال الحفر والتنقيب العام الحالي.

وأشار البيان إلى العثور على 1891 قطعة عبر البعثات العلمية، و4 آلاف و546 قطعة أثرية عبر أعمال التنقيب التي قامت بها مديريات المتاحف في مختلف الولايات التركية.

وتصدر متحف ولايتي كوتاهية وديار بكر، المتاحف التركية من حيث أعداد القطع الأثرية التي عُرضت فيها بعد العثور عليها خلال أعمال التنقيب، بحسب البيان.

وأوضح أن أعمال الحفر والتنقيب والإصلاح الأثرية، شارك فيها باحثون وخبراء وعلماء محليون وأجانب.