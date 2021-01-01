تركيا تسجل 212 وفاة بكورونا و15 إصابة بالسلالة الجديدة

سجلت تركيا، الجمعة، 212 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 ألفا و93.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و220 ألفا و855، إثر تشخيص 12 ألفا و203 حالات.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجه رصد15حالة إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في إنجلترا، مشيراً إلى تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى إنكلترا.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و114 ألفا و760، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 14 ألفا و110 مصابين، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 3 آلاف و891.

وأجرت الوزارة 158 ألفا و103 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 24 مليونا و662 ألفا و670.