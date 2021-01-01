جمعية "أطباء حول الأرض" التركية تجري 100 ألف معاينة طبية شمال سوريا

أجرت جمعية "أطباء حول الأرض" التركية، فحوصات طبية لـ100 ألف مريض في منطقني "درع الفرات" و"غصن الزيتون" المحررتين من الإرهاب شمالي سوريا.

وفي تصريح للأناضول الجمعة، أشار منسق المشروع فرقان ترزي، أن الجمعية باشرت أنشطتها الطبية في المنطقتين منذ اللحظة الأولى للأزمة الإنسانية في سوريا.

وأوضح أن الجمعية فتحت عيادات في مناطق مختلفة من سوريا وقدمت فيها خدمات الفحوصات والأدوية.

وقال: "قدمنا مساعدات مثل العلاج الغذائي وتوزيع مستلزمات النظافة، وقمنا بفحص 100 ألف مريض حتى الآن".

ولفت ترزي إلى تقديم الجمعية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للسوريين المقيمين في تركيا، لتخفيف آثار الحرب عنهم، إلى جانب أنشطتها داخل سوريا.

وقال النازح السوري محمد عبد الهادي، إنه يتلقى العلاج في العيادة الطبية في ناحية جندريس بريف عفرين (شمالي حلب).

ولفت عبد الهادي إلى أنه نزح إلى منطقة عفرين بعد هجمات النظام السوري، وقال: "تم فحصي في العيادة التي أنشأتها الجمعية، ومنذ عامين تقريبا يستمر علاجي مجانًا".

تجدر الإشارة أن جمعية "أطباء حول الأرض"، تقدم خدماتها في نحو 50 بلدا حول العالم، بدعم من فريق متطوعين يتجاوز عدد المشاركين فيه 20 ألفا.

وبفضل عملية "درع الفرات" (أغسطس/آب 2016 - مارس/آذار 2017) و"غصن الزيتون" (انطلقت في مارس 2018 واستغرقت 64 يوما) تمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدن "جرابلس"، و"الباب" و"أعزاز" "وعفرين" (شمالي سوريا) التي كانت في قبضة الإرهابيين.