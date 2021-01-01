حصاد عام 2020.. أبرز الأحداث التي شهدتها تركيا على مدار العام الماضي

شهدت تركيا خلال عام 2020 العديد من الأحداث والتطورات الهامة على مختلف الصعد. تنوعت ما بين تطورات سياسية داخلية وتطورات خارجية في العلاقات مع الدول كان بعضها إيجابياً والبعض الآخر سلبياً. إضافة إلى العديد من التطورات الاقتصادية والرياضية.

كان انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أهم الأحداث التي ألقت بظلالها على تركيا وعلى كل العالم ولحقت تأثيراته وتداعياته بكل القطاعات والمجالات وأبرزها قطاعا الصحة والاقتصاد.

على صعيد السياسة الخارجية شهد العام الماضي توترات وأزمات في علاقات أنقرة مع بعض الدول أبرزها الأزمات الدبلوماسية المتكررة مع فرنسا. والتوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب فرض الأخيرة عقوبات على رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس-400. إضافة إلى التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على خلفية التطورات في منطقة شرقي المتوسط وتحركات تركيا لحماية مصالحها وحقوقها في المنطقة.

وعلى الصعيد الداخلي كانت إعادة آيا صوفيا إلى جامع مرة أخرى بعد تحويله إلى متحف عام 1934، وفتحه للعبادة مرة أخرى من أبرز الأحداث خلال العام الماضي.

وكان توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا، وإقالة رئيس البنك المركزي واستقالة وزير الخزانة والمالية التركي من أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد على الصعيد الاقتصادي.

وفي مجال الطاقة كان إعلان تركيا اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود هو الحدث الأهم على مدار العام.

كما سجل العام أرقاماً قياسية غير مسبوقة في الصادرات التركية وتحقيق أرقام قياسية بمؤشر بورصة إسطنبول.

في المجال الرياضي كان فوز التركي دانيار إسمايلوف بـ3 ذهبيات في بطولة رفع الأثقال الدولية بأوزبكستان، وفوز : المصارع التركي سليمان قره دنيز بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة الحرة لوزن 92 كغ أهم حدثيين عام 2020.

وشهدت تركيا عدة حوادث مؤلمة، إضافة إلى وباء كورونا، منها زلزال إزمير الذي تسبب في مقتل 116 شخصاً وإصابة أكثر من ألف شخص.

وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها تركيا على مدار العام

يناير/ كانون الثاني

2 يناير: البرلمان التركي يصادق على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

5 يناير: روسيا تبدأ ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خط "ترك-ستريم" الذي يمر من الأراضي التركية

8 يناير: افتتاح خط أنابيب السيل التركي الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا بمراسم حضرها الرئيسان التركي أردوغان والروسي بوتين.

11 يناير: الداخلية التركية تعلن انتهاء عملية "الكاسر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وإطلاق عملية جديدة ضدها باسم "الفخ" جنوب شرقي البلاد.

12 يناير: المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

15 يناير: رئيس الأركان التركي يشار غولر يلتقي نظيره الأمريكي في بروكسل.

22 يناير: زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب ولاية مانيسا بمنطقة بحر إيجه غربي تركيا يودي بحياة 6 مواطنين

24 يناير: المستشارة الألمانية ميركل تزور إسطنبول للقاء الرئيس التركي أردوغان

26 يناير: الرئيس التركي أردوغان يبدأ جولة إفريقية شملت الجزائر وغامبيا والسنغال

29 يناير: البرلمان التركي يصدر بياناً مشتركاً لكل الأحزاب لإدانة "صفقة القرن"

فبراير/ شباط

1 فبراير: زلزال بقوة 4,5 درجات يضرب ولاية ألازيغ

5 فبراير: مقتل 3 وإصابة 179 آخرين في تحطم طائرة ركاب تركية أثناء هبوطها بمدرج مطار صبيحة غوكتشن بإسطنبول.

5 فبراير: مصرع 38 شخصا وإصابة 75 بجروح في انهيار ثلجي بولاية وان شرقي تركيا.

9 فبراير: الرحلة العلمية التركية الرابعة تنطلق إلى القارة القطبية الجنوبية

10 فبراير: استشهاد 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي للنظام السوري على نقطة مراقبة للجيش التركي شمالي إدلب.

11 فبراير: التركي دانيار إسمايلوف يفوز بـ3 ذهبيات في بطولة رفع الأثقال الدولية بأوزبكستان

12 فبراير: المصارع التركي، كرم كمال يفوز بالميدالية الفضية، وزن 60 كيلوغراما بفئة المصارعة الرومانية، ضمن منافسات بطولة أوروبا، في روما.

16 فبراير: المصارع التركي سليمان قره دنيز يحرز الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للمصارعة الحرة لوزن 92 كغ.

17 فبراير: إسطنبول تستضيف فعاليات المنتدى العالمي للمستثمرين الملائكة

22 فبراير: الجيش التركي يدمر 21 هدفاً للنظام السوري رداً على استشهاد جندي

26 فبراير: الرياضية التركية فاطمة داملا ألطين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفوز ببطولة العالم في مسابقة الخماسي مدينة تورون البولندية.

27 فبراير: استشهاد 33 جنديا تركيا جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب، وتركيا ترد بقصف مواقع النظام

28 فبراير: وزير الدفاع التركي يعلن قيام القوات التركية بقصف جوي وبري على أكثر من 200 هدف لنظام الأسد في إدلب أسفر عن تحييد 329 جندياً وتدمير 5 مروحيات ونحو 50 دبابة ومدرعة ومركبة عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي من طراز SA-17 وSA-22.

مارس/ آذار

1 مارس: وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يعلن أن "عملية درع الربيع"، ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية 27 فبراير/شباط الماضي.

1 مارس: تركيا تعلن إسقاط طائرتي "سو-24" لقوات النظام السوري في إدلب

5 مارس: أردوغان يزور روسيا ويلتقي بوتين لبحث الوضع في إدلب

5 مارس: تركيا وروسيا تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب

9 مارس: أردوغان يزور بروكسل ويلتقي رئيسي المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويناقش معهم ملف طالبي اللجوء والأمن والأزمة السورية.

11 مارس: وزير الصحة التركي فحر الدين قوجه يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن تركي.

15 مارس: بدء تسيير الدوريات التركية الروسية المشتركة في طريق إم 4 بإدلب

18 مارس: وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، يعلن أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

25 مارس: النيابة العامة في إسطنبول تصدر لائحة اتهام تطالب فيها بالسجن المؤبد المشدد على 18 شخصاً يشتبه في ضلوعهم بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

31 مارس: اتصال هاتفي بين أردوغان وترامب لبحث الوضع في سوريا وليبيا وسبل مكافحة كورونا.

أبريل/ نيسان

3 أبريل: أردوغان فرض عزل على 31 ولاية تركية بمنع السفر منها وإليها في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19

12 أبريل: وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يعلن استقالته من منصبه، معلنا تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجول على 31 مدينة تركية، وأردوغان يرفض الاستقالة

13 أبريل: الاتحاد الأوروبي يصادق على امتلاك تركيا، ملكية كافة الحقوق الفكرية للتصميم الداخلي والخارجي الخاص بسيارتها المحلية (TOGG)

19 أبريل: أردوغان وترامب يتفقان خلال اتصال هاتفي على مواصلة التعاون الوثيق لمواجهة تهديد فيروس كورونا للسلامة العامة والاقتصاد، في إطار روح التضامن الذي يتطلبه التحالف بين البلدين ضمن حلف شمال الأطلسي

20 أبريل: أردوغان يفتتح مدينة باشاك شهير الطبية في إسطنبول

مايو/ أيار

10 مايو: الاستخبارات التركية تعلن تمكنها من تحرير مواطنة إيطالية مختطفة في كينيا منذ 2018، قبل نقلها لاحقا إلى الصومال.

13 مايو: وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن أن بلاده سيطرت على جائحة كورونا

18 مايو: تركيا تعلن نجاح اختبار رؤوس صواريخ "KİTİ-84" المحلية الموجهة والقادرة على تحديد وتتبع الهدف عن طريق الليزر

23 مايو: أردوغان وترامب يتفقان خلال اتصال هاتفي على مواصلة التعاون السياسي والعسكري بين البلدين

يونيو/ حزيران

1 يونيو: سفينة التنقيب التركية "فاتح" تصل إلى ولاية "طرابوزن" المطلة على البحر الأسود في شمال تركيا لإجراء أول أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي

1 يونيو: بدء مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها بتركيا عقب القيود المفروضة للحد من انتشار وباء كورونا

1 يونيو: شركة زينغا الأمريكية لتطوير الألعاب تعلن استحواذها على شركة "بيك" التركية المتخصصة في ألعاب الهواتف المحمولة مقابل مليار و800 مليون دولار

12 يونيو: تركيا تعلن تطوير نسخة محلية من دواء "فافيبيرافير" الياباني المستخدم بفعالية كبيرة في علاج مصابي كورونا



15 يونيو: الجيش التركي يعلن انطلاق عملية المخلب-النسر ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمالي العراق



16 يونيو: أردوغان وميركل يتفقان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على ضرورة إحياء الخطة الأممية للسلام في ليبيا

17 يونيو: وزارة الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين" شمالي العراق، بمشاركة الكوماندوز والقوات الجوية ضد عناصر منظمة "بي كا كا" وغيرها من التنظيمات الإرهابية

18 يونيو: انتخاب الدبلوماسي التركي ولكان بوزكير رئيساً للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

19 يونيو: تركيا تجري أولى الاختبارات على أول محرك صاروخي محلي الصنع متوسط المدى (TEI-TJ300)

يوليو/ تموز

2 يوليو: الرئيس أردوغان يزور الدوحة في أول زيارة خارج البلاد منذ تفشي وباء كورونا.

3 يوليو: بدء محاكمة المتهمين بقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018.

10 يوليو: مجلس الدولة التركي يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل "آياصوفيا" بإسطنبول من مسجد إلى متحف

10 يوليو: أردوغان يصدر قرارا رئاسيا بشأن افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة وتحويل إدارته إلى رئاسة الشؤون الدينية بعد عودته مسجداً مرة أخرى

13 يوليو: وزارة الداخلية التركية تعلن انطلاق عمليات "الصاعقة" الموجهة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في 3 ولايات في شرق البلاد

14 يوليو: أردوغان يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية

29 يوليو: انطلاق مناورات عسكرية بين تركيا وأذربيجان استمرت لمدة 13 يوماً

أغسطس/ آب

6 أغسطس: شركة زينغا الأمريكية لتطوير الألعاب تعلن استحواذها على شركة "روليك" في صفقة بلغت قيمتها 168 مليون دولار

12 أغسطس: الداخلية التركية تعلن إطلاق عملية "يلدريم-5" الأمنية ضد الإرهابيين، في جبال الأمانوس، التي تمتد من ولاية قهرمان مرعش، حتى ولاية هاطاي الحدودية مع سوريا

17 أغسطس: انفجار يستهدف الدورية التركية الروسية المشتركة في إدلب دون وقوع ضحايا

19 أغسطس: الداخلية التركية تعلن انطلاق عملية أمنية باسم "يلدريم-6 جهنم السوداء" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولاية بينغول شرقي البلاد

21 أغسطس: أردوغان يعلن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود باحتياطي 320 مليار متر مكعب

25 أغسطس: انفجار يستهدف الدورية التركية الروسية الـ26 بإدلب السورية

26 أغسطس: وزارة الداخلية التركية تعلن إطلاق عملية "يلدريم-7" ضمن عمليات مكافحة المخدرات والإرهاب في ولاية دياربكر جنوب شرقي تركيا

سبتمبر/ أيلول

1 سبتمبر: السلطات التركية تعلن القبض على ما يسمى "أمير داعش في تركيا"، وبحوزته مخططات خطيرة

8 سبتمبر: وزارة الداخلية التركية تعلن بدء عملية "يلدريم-10" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولاية وان، في جنوب شرقي البلاد

10 سبتمبر: منظمة الصحة العالمية تفتتح مكتباً إقليمياً في إسطنبول

10 سبتمبر: بدء الاجتماعات الفنية بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل لبحث سبل فض النزاع في شرقي المتوسط

17 سبتمبر: وزارة الداخلية التركية تعلن إطلاق عملية "يلدريم 12" ضد إرهابيي "بي كا كا"، في ولاية بيتليس شرقي البلاد

19 سبتمبر: انطلاق الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا

24 سبتمبر: الداخلية التركية تعلن إحباط 152 عملية إرهابية لداعش خلال 2020

27 سبتمبر: تركيا تعلن دعمها المطلق لأذربيجان بشتى الطرق في حربها لاستعادة أراضيها المحتلة من أرمينيا

أكتوبر/ تشرين الأول

2 أكتوبر: تسجيل مذكرة الاتفاق البحري الموقعة بين تركيا وليبيا في الأمم المتحدة

3 أكتوبر: وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن شروع بلاده في إجراء التجارب البشرية على لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا

5 أكتوبر: أردوغان يستقبل الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في أنقرة

7 أكتوبر: أردوغان يبدأ زيارة رسمية إلى قطر والكويت

٨ أكتوبر: أنقرة وأثينا تتفقان على استئناف المحادثات الاستكشافية المتعلقة بتدابير بناء الثقة بين تركيا واليونان

9 أكتوبر: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض شكاوى لزعيم تنظيم "غولن" الإرهابي، فتح الله غولن، ادعى فيها تعرضه للتمييز لدى المحاكم التركية

16 أكتوبر: أردوغان يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقصر وحيد الدين في إسطنبول

17 أكتوبر: المخابرات التركية تعتقل شخصا بتهمة التجسس على عرب في تركيا لصالح الإمارات

17 أكتوبر: أردوغان يعلن اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

27 أكتوبر: محكمة تركية تحكم بالسجن أكثر من 5 أعوام، على موظف محلي لدى القنصلية الأمريكية في إسطنبول، بتهمة مساعدة تنظيم "غولن" الإرهابي

30 أكتوبر: زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة سواحل منطقة "سفرحصار" في ولاية إزمير غربي تركيا يسفر عن مقتل 115 شخصاً وإصابة ألف و34 آخرين

نوفمبر/ تشرين الثاني

2 نوفمبر: إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر من تحت الأنقاض بعد مضي 65 ساعة على وقوع زلزال إزمير

3 نوفمبر: إنقاذ طفلة في الرابعة من العمر من تحت الأنقاض بعد مضي 91 ساعة على وقوع زلزال إزمير



7 نوفمبر: أردوغان يصدر مرسوماً بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الإستراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له

9 نوفمبر: أردوغان يقبل استقالة وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق ويعين مكانه الوزير السابق لطفي ألوان

10 نوفمبر: تركيا تهنئ أذربيجان بتحقيق النصر وتحرير قره باغ من الاحتلال الأرميني

14 نوفمبر: الأمن التركي يوقف "أمير الرقة" في تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية ضد التنظيم

15 نوفمبر: أردوغان يجري زيارة رسمية لعاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا

17 نوفمبر: البرلمان التركي يوافق على مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان

19 نوفمبر: البنك المركزي التركي يعلن رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس، من 10.25 إلى 15 %، لإعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الليرة

30 نوفمبر: صندوق الثروة السيادي التركي يعلن استكمال عملية نقل 10%من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار

ديسمبر/ كانون الأول

1 ديسمبر: تركيا وروسيا توقعان اتفاق حول إنشاء مركز مشترك في إقليم قره باغ الأذربيجاني لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

4 ديسمبر: أول قطار تصدير تركي يغادر إسطنبول متوجهاً إلى الصين قاطعًا في طريقه قارتين وبحرين و5 دول

5 ديسمبر: وزارة الداخلية التركية تطلق عملية "الصاعقة-16" ضد "بي كا كا" في بتليس شرقي البلاد

9 ديسمبر: أردوغان يجري زيارة رسمية إلى أذربيجان ويشارك في احتفالية النصر للقوات المسلحة الأذربيجانية بالعاصمة باكو بمناسبة تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني

11 ديسمبر: زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على توسيع نطاق "الإجراءات التقييدية" ضد تركيا على خلفية أنشطتها في شرق المتوسط ، وتركيا تعلن رفضها القاطع لبيان القمة

12 ديسمبر: تركيا تحصد 8 ميداليات منها ذهبيتان في بطولة أوروبا للجمباز الفني

14 ديسمبر: واشنطن تفرض عقوبات على رئاسة الصناعات الدفاعية في تركيا في إطار قانون كاتسا بسبب شراء تركيا منظومات "إس- 400" الروسية

19 ديسمبر: المنتخب التركي للمصارعة الحرة يفوز المركز الثاني في بطولة العالم

22 ديسمبر: تركيا تعلن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب يقدر سعرها بنحو 6 مليارات دولار بولاية بيلاجيك شمال غربي البلاد

23 ديسمبر: قطار الصادرات التركي الأول يصل الصين بعد قطع مسافة نحو 8 آلاف و700 كم، ومر من قارتين وبحرين و5 دول، في غضون أسبوعين

24 ديسمبر: الداخلية التركية تعلن إطلاق عملية "الصاعقة 17" ضد منظمة بي كا كا الإرهابية في ولاية وان شرقي البلاد

29 ديسمبر: تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقية تجارة حرة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير2021

30 ديسمبر: وزارة الصحة التركية تعلن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني إلى البلاد

30 ديسمبر: واشنطن تقترح على أنقرة تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات المرتبطة بقانون "كاتسا"