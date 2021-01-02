ارتفاع عدد الضحايا الأتراك بهجوم مقديشو إلى قتيلين وثلاثة جرحى

أعلن وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجه، ارتفاع عدد القتلى من المواطنين الأتراك إلى 2، جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح السبت في الصومال.

جاء ذلك في تغريدة لقوجه عبر "تويتر" السبت، حيث أدان بشدة الهجوم الإرهابي.

وقال قوجه: "ارتفع عدد القتلى من مواطنينا إلى 2، وهناك 14 جريحاً بينهم ثلاثة أتراك، يتلقون العلاج في مستشفى رجب طيب أردوغان بمقديشو".

وأشار إلى أن الحالة الصحية للمواطنين الأتراك المصابين ليست خطيرة.

وفي وقت سابق السبت، أدانت الخارجية التركية بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين في شركة تركية صباح اليوم في الصومال، وأسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم تركي.

ولاحقا، أعلنت حركة "الشباب" المسلحة الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير، في بيان لها نشره موقع "ميمو " الإخباري المحلي، المقرب من الحركة.