زيت الزيتون التركي "ميلاس" ينال اعتراف الاتحاد الأوروبي

حصل زيت الزيتون التركي ذو العلامة التجارية "ميلاس" على اعتراف مسجل من دول الاتحاد الأوروبي؛ علماً أنه ينتج في مدينة ميلاس التركية التابعة لولاية موغلا جنوب غرب البلاد.

وجاء في بيان غرفة التجارة والصناعة في "ميلاس" التي تقدمت بطلب التسجيل، إن الاعتراف والحماية المقدمين من الاتحاد الأوروبي ضمنا الحفاظ على المنتج الفريد والتقليدي. وورد في البيان أيضاً: "الإعتراف بالمنتج المحلي يزيد من السعة التنافسية للغرفة، ويقوي الطلب المحلي وإمكانيات التصدير، ويساهم في الاقتصاد والتوظيف في المنطقة التي يتم إنتاج الزيت فيها".

ومدينة "ميلاس" هي إحدى مراكز حضارات منطقة بحر إيجة في ولاية موغلا التي اشتهرت بإنتاج الزيتون على مر العصور. وفي العهد العثماني، كان زيت الزيتون المحلي الذي تنتجه "ميلاس" ذائع الصيت وأصبح أحد الصادرات الرئيسية للمدينة. ولا يزال هذا المنتج القيم محافظاً على شهرته حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن زيت زيتون "ميلاس" هو زيت خام ممتاز ينتج حصرياً من زيتون "Memecik" المزروع في منطقة "ميلاس". وتنتج أشجار الزيتون الفريدة ثماراً كروية كبيرة ذات عصارة زيتية عالية الجودة ويتميز بلونه الأخضر الداكن ومنه نوع ذو لون أصفر ورائحة نفاذة.

ويأتي زيت الزيتون التركي في الترتيب الخامس بعد المنتجات التركية الأربعة وهي البقلاوة في ولاية غازي عنتاب، والتين والكستناء في آيدين والمشمش في ملاطيا، الحاصلة على اعتراف مسجل من الاتحاد الأوروبي. وأعرب "بكر باكديميرلي" وزير الزراعة والغابات التركي عن سعادته بالقائمة المتزايدة من العناصر التركية التي تحظى بالحماية والاعتراف على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشار الوزير إلى أن منطقة "ميلاس" التي تمتعت على مر التاريخ بظروف مناخية فريدة مثل الطقس والتنوع والمياه والبيئة ونوع أشجار الزيتون المتوطنة نجحت بالفعل بإنتاج زيت زيتون عالي الجودة على مدى أجيال عديدة .