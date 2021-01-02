صويلو: معدل الانضمام لـبي كا كا الإرهابية الأدنى منذ 1984

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن معدل الانضمام لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال 2020، هو الأدنى منذ بداية نشاطها في 1984.

جاء ذلك في تغريدة لصويلو عبر "تويتر"، السبت، أرفقها برسم بياني يظهر معدلات الانضمام إلى المنظمة في الفترة 1984-2020.

وأضاف صويلو أن "52 شخصا فقط انضموا إلى بي كا كا في 2020، في عدد أقل من معدل الانضمام لها في 1984 (57 شخص)، عام انطلاق نشاطها".

وأردف "هذه نتيجة الحزم بقيادة رئيسنا".

ومنذ ارتكاب أولى جرائمها ضد تركيا في 15 أغسطس/ آب 1984، ما زالت منظمة "بي كا كا" تواصل استهداف آلاف المدنيين دون تمييز بين أطفال ونساء ومسنين، مرتكبة مجازر لا تمحى من الذاكرة الإنسانية.

وبينما انضم 161 إرهابيا إلى المنظمة في 2017، انخفض الانضمام إلى 136 في 2018، ثم إلى 130 في 2019، وإلى 52 في 2020.

وتمكنت قوات الأمن التركية من تحييد 7 آلاف و901 إرهابيا منذ 2016، منهم 3 آلاف و327 قتلوا في الاشتباكات مع قوات الأمن، و2707 قبض عليهم، و843 سلموا أنفسهم عبر طرق الإقناع، و1862 سلموا أنفسهم أثناء مواجهات.