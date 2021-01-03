الاستخبارات التركية تضبط إرهابيا قادما من مناطق القتال بالعراق

ضبطت فرق الأمن والاستخبارات التركية في العاصمة أنقرة، ليلة الأحد، إرهابيا تواجد في مناطق القتال بالعراق وتورط في أنشطة مثل إعداد السيارات المفخخة.

وإثر حصولها على معلومات تفيد بوصول إرهابي من داعش ملقب بـ"إبراهيم" ويحمل الجنسية العراقية إلى أنقرة، أطلقت فرق الأمن والاستخبارات عملية لإلقاء القبض عليه.

وفي ضوء التحريات توصلت الفرق إلى أن الإرهابي الملقب بـ" إبراهيم" يدعى "أ.س. أ. أ" وتمكنت من تحديد المنزل الذي يختبئ فيه.

وبأمر من النيابة، داهمت فرق الأمن والاستخبارات، المنزل وأوقفت الإرهابي المطلوب، وعثرت بحوزته على هاتف محمول و4 شرائح هاتفية ودفتر ملاحظات مدون عليه معلومات تنظيمية.

كما توصلت فرق التحقيق الرقمي إلى مشاهد تظهر الإرهابي الملقب بـ"إبراهيم" يقوم بالرماية ببندقية كلاشينكوف في مناطق القتال، وصور العديد من أعضاء التنظيم الذين كان يتواصل معهم.

وبعد إحالته إلى القصر العدلي في أنقرة، صدر قرار بحبس الإرهابي على ذمة التحقيق.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة، أنه سيتم التوسع في التحقيق لإلقاء القبض على مشتبهين جدد في ضوء الأدلة والمعلومات التي تم التوصل اليها.