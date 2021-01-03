القوات التركية تحيّد 5 إرهابيين بولاية شرناق جنوب شرق البلاد

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو تحييد 5 إرهابيين في منطقة "جبل غابار" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر الأحد.

وقال صويلو إن عناصر من قوات الدرك الخاصة تمكنت من تحييد الإرهابيين الخمسة مع أسلحتهم في جحرهم، حيث كانوا يختبئون في إحدى المغارات بجبل غابار.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.