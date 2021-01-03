تركيا ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال كرواتيا

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الأحد، مساعدات إنسانية لمدينتي بترينيا وسيساك الكرواتيتين بعد زلزال ضرب وسط البلاد، الثلاثاء، وبلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر.

وذكر بيان صادر عن "تيكا"، أنها قدمت 500 بطانية إلى المتضررين في منطقة الزلزال كتدخل عاجل.

وأضاف البيان أن وفدا من "تيكا" التقى بوزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش وعضو البرلمان الأوروبي وسلطة إدارة الأزمات يانيز ليناركيتش.

وخلال اللقاء شكر وزير الداخلية الكرواتي بوزينوفيتش، تركيا على مساعدتها العاجلة، كما أعرب رئيسا بلديتي المدينتين عن امتنانهم للدعم الذي قدمته تيكا، ووصل إلى المنطقة بعد الزلزال مباشرة، بحسب البيان نفسه.

وأسفر الزلزال عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 27 بجروح.

وفي بيان سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها سترسل في المرحلة الأولى إلى كرواتيا 100 منزل جاهز، و500 خيمة، و500 مدفأة، و3600 بطانية، وألفي سرير.