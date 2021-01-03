تركيا..193وفاة بكورونا وحصيلة المتعافين تتجاوز مليونين و136 ألفا

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأحد، مليونين و136 ألفًا و534.

جاء ذلك إثر تسجيل 10 آلاف و102 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

كما أظهرت بيانات الوزارة تسجيل 9 آلاف و877 إصابة، و193 وفاة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى مليونين و241 ألفا و912، منها 21 ألفا و488 وفاة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إن عدد الإصابات الجديدة تراجع دون الـ10 آلاف بعد فترة طويلة.

وأشار قوجة إلى أن تراجع عدد الإصابات جاء نتيجة القيود والتدابير المفروضة، مؤكدا انخفاض الطلب على إجراء الاختبارات في الفترة الأخيرة.