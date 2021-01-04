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أوكرانيا تنتظر المسيرات والطرادات التركية خلال 2021

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.01.2021 13:53
آخر تحديث في 04.01.2021 13:54
أوكرانيا تنتظر المسيرات والطرادات التركية خلال 2021

قال قائد القوات البحرية الأوكرانية، ألكسي نيجبابا، إن بلاده تنتظر خلال 2021، استلام المسيّرات والطرادات التركية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، الاثنين، لوسائل الإعلام الأوكرانية.

وأوضح نيجبابا أنه من المنتظر أن يتم خلال العام الجاري، شراء مسيّرات وطرادات تركية لتعزيز قوة البحرية الأوكرانية.

وأضاف أن أوكرانيا ستستخدم المسيّرات التركية في البحر والبر.

وتابع قائلا: "بفضل طرادات من طراز "ADA" التي سيتم إنتاجها بشكل مشترك مع تركيا، ستتمكن أوكرانيا من الوصول إلى قدرة إنتاجية مطابقة لمعايير حلف شمال الأطلسي".

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