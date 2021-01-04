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الجندرما التركية تدمر مخابئ لإرهابيي "بي كا كا" في "بتليس"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.01.2021 10:57
آخر تحديث في 04.01.2021 10:58
الجندرما التركية تدمر مخابئ لإرهابيي بي كا كا في بتليس

تمكنت القوات التركية من تدمير 10 مخابئ تابعة لإرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية خلال عملية بريف ولاية بتليس (شرق).

وقالت ولاية بتليس في بيان، الأحد، إن قوات الجندرما نفذت عملية في عدة قرى إثر بلاغ عن وجود أسلحة ومعدات مخبأة للإرهابيين.

وأشارت إلى أن القوات دمرت 10 مخابئ بالإضافة إلى المعدات التي كانت في داخلها باستثناء تلك التي يمكن أن تشكل أدلة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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