اللغة التركية تتصدر قائمة اللغات الأكثر تعلما في العالم خلال 2020

قال رئيس معهد "يونس إمره" الثقافي، شرف آتش، إن التركية كانت من أكثر اللغات تعلما في العالم خلال 2020.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة، الثلاثاء، حول أنشطة ومشاريع المعهد لعام 2021.

ولفت إلى وجود إقبال متزايد على تعلم اللغة التركية في أرجاء العالم من أمريكا إلى الشرق الأقصى.

وأوضح أنه بحسب معطيات 2020، فإن اللغة التركية كانت على صعيد اللغات التي يتم تعلمها في العالم، خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن المعهد نقل أنشطته إلى الوسط الافتراضي منذ بدء جائحة كورونا، ولا سيما دورات تعليم اللغة التركية.

وأشار إلى أن أكثر من 30 ألفا حول العالم استفادوا من دورات اللغة التركية المجانية خلال آخر 9 أشهر من العام الماضي.

- تعليم التركية في سوريا

وأكد آتش أهمية المركز الثقافي التركي، الذي تم افتتاحه العام الماضي، في مدينة اعزار بريف محافظة حلب شمالي سوريا، الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تحرير مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا، مرورا بمناطق وبلدات مثل "جوبان باي" (الراعي) و"دابق" و"أعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

ولفت آتش إلى أنهم يرمون إلى إعداد 10 آلاف مدرس للغة التركية عبر هذا المركز، ليقوموا بنشر التركية كلغة علم وتواصل في صفوف 4 ملايين سوري.

ويواصل المعهد منذ عام 2016، تقديم خدماته التعليمية في سوريا، لاسيما في المناطق المحررة من الإرهاب، "غصن الزيتون"، و"درع الفرات" حيث بدأت عملية لتطبيع الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وتأسس المعهد في أنقرة عام 2009 على اسم الشاعر التركي الشهير "يونس إمره" ليكون بمثابة جسر تواصل بين تركيا والعالم.