تركيا ترسل طائرة إسعاف لإحضار أكاديمي من أمريكا

خصصت أنقرة طائرة اسعاف لإحضار البروفيسور التركي إلهان باشغوز البالغ من العمر 99 عاما، من الولايات المتحدة، كي يتعالج في وطنه.

والأستاذ باشغوز أكاديمي متخصص في الثقافة الشعبية التركية، ويقيم منذ عام 1965 في ولاية إنديانا الأمريكية.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصدر في القنصلية العامة التركية في شيكاغو، الإثنين، أن الاستاذ باشغوز يعاني من مشاكل صحية منذ مدة طويلة وأنه أعرب لمسؤولي القنصلية عن شعوره بالحنين إلى الوطن ورغبته في استكمال علاجه بتركيا.

وبعد تواصل القنصلية مع الجهات المعنية، سارعت وزارة الصحة التركية إلى إرسال طائرة إسعاف إلى الولايات المتحدة من أجل استقدام باشغوز.

ومن المنتظر أن تصل طائرة الاسعاف التي أقلعت من مدينة إنديانابوليس، إلى أنقرة بعد ظهر الثلاثاء.

والأستاذ إلهان باشغوز من مواليد ولاية سيواس التركية عام 1921، ووصل الولايات المتحدة عام 1960 وعمل مدرسا في جامعة كاليفورنيا ومن ثم في جامعة انديانا، وعقب تقاعده عمل لفترة محاضرا في عدد من الجامعات بتركيا.

ويعرف باشغوز بدراساته وكتبه حول الثقافة الشعبية التركية، ويعد أبرز عالم على قيد الحياة في مجاله.