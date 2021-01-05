تركيا.. تسجيل 194 وفاة بكورونا

سجلت تركيا، الثلاثاء، 194 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 ألفا و879.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى مليونين و270 ألفا و101، إثر تشخيص 14 ألفا و494 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و155 ألفا و338، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 8 آلاف و908 مصابين، فيما انخفض عدد الحالات الحرجة إلى 3 آلاف و410.

وأجرت الوزارة 183 ألفا و413 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 25 مليونا و315 ألفا و565.

وتعليقا على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة، إن عدد الحالات الحرجة يواصل انخفاضه، ما أدى إلى تراجع عدد الوفيات.