تركيا تخضع لقاح كورونافاك الصيني للاختبارات اللازمة قبل الترخيص لاستخدامه

قالت وزارة الصحة التركية إن عينات لقاح "كورونا فاك" الصيني التي وصلت إلى العاصمة التركية الأسبوع الماضي، لا تزال تخضع للاختبار في مختبرات الوزارة قبل الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح داخل البلاد.

وجاء في بيان الوزارة يوم الثلاثاء أن عينات اللقاح التي طورتها شركة "سينوفاك الحيوية" الصينية، والتي تم تسليمها في 30 ديسمبر 2020، يتم اختبارها وفقاً لعمليات مراقبة الجودة الروتينية المطبقة في جميع أنحاء العالم. وأضاف البيان أن التحليلات جارية للتحقق من الجودة والفعالية والموثوقية المتوقعة للقاح لدى تخزينه وتطبيقه أيضاً، وذلك في ظل الظروف التي حددتها الشركة المنتجة طوال فترة صلاحيته.

وأوضحت الوزارة أنه في حال اجتازت الجرعات العشوائية كافة الاختبارات لمدة 14 يوماً على الأقل، فسيتم استخدام اللقاح بعد "موافقة استخدام الطوارئ" من قبل مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التركية المسماة اختصاراً "TITCK" والتي تتمتع مختبراتها المعروفة باسم "مختبرات التحكم الوطنية"، باعتراف واعتماد جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المكافئة لها في دول العالم. وتقوم هذه المختبرات بتحليل ودراسة جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التطعيم بالوزارة، إلى جانب المنتجات الطبية البيولوجية والأدوية ومنتجات التغذية المعوية والأغذية الطبية والأجهزة الطبية ومنتجات المبيدات الحيوية ومستحضرات التجميل.

ومن المقرر أن يكون طاقم الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين أول من يتلقى اللقاحات، التي ستشرف عليها وحدات تطبيق لقاح كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة. كما تقرر أن تجري عمليات تطبيق اللقاح في مراكز صحة الأسرة وكذلك في المستشفيات الخاصة والجامعية، بحيث يتقدم الراغبون بالتطعيم إلى هذه الوحدات للحصول على موعد.