تركيا.. تسجيل 194 وفاة بكورونا

سجلت تركيا، الخميس، 194 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 22 ألفا و264.

وأظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى مليونين و296 ألفا و102، إثر تشخيص 12 ألفا و171 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و172 ألفا و251، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 8 آلاف و211 مصابا، فيما انخفض عدد الحالات الحرجة إلى 3 آلاف و201.

وأجرت الوزارة 183 ألفا و3 اختبارات للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 25 مليونا و681 ألفا و213.

وتعليقا على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر "تويتر" إن "عدد الحالات الحرجة يتناقص يومًا بعد يوم. سننتصر (على الفيروس) بالالتزام الجماعي بالتدابير الوقائية".