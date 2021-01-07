خفر السواحل التركي يطارد قارباً يونانياً انتهك المياه الإقليمية

أعلنت قيادة أمن السواحل التركية، أن قواتها لاحقت قاربا لخفر السواحل اليوناني يحمل على متنه عنصرين، بعد انتهاكه المياه الإقليمية التركية، وأجبرته على المغادرة.

وقالت القيادة في بيان عبر تويتر، الخميس، إن عنصرين من الخفر اليوناني تجاوزا المياه الإقليمية التركية قرب منطقة "كارداك" جنوب غربي البلاد.

وأوضح البيان أن قارب خفر السواحل اليوناني وصل تلك المنطقة جراء قيامه بإرغام قارب يحمل طالبي لجوء على العودة إلى المياه التركية.

وأضاف أن 4 قوارب لخفر السواحل التركي، طاردت القارب اليوناني على الفور، وأجبرته على مغادرة المياه التركية.

ولفت البيان إلى حدوث احتكاك بسيط بين إحدى القوارب التركية، والقارب اليوناني أثناء عملية المطاردة.

وأكدت القيادة على أدائها مهامها في حماية أمن البحار التركية على مدار الساعة دون انقطاع.