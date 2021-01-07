رئيس الوزراء الألباني يزور مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية

أجرى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما زيارة إلى مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية (SSB) برفقة نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أوقطاي.

والتقى أوقطاي وراما، الخميس، مع رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

وفي حديث له، قال أوقطاي إن تركيا وألبانيا تتمتعان بعلاقات واسعة النطاق، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تم تقييمها خلال لقاء راما أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الألباني إلى مؤسسة الصناعات الدفاعية تأتي بغية الاطّلاع على المشاريع التي يهتم بها بما يتماشى مع احتياجات بلاده.

وأفاد بأن راما سيجري زيارة ميدانية إلى شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، مشيرا أن النقاشات التفصيلية ستستمر عقب ذلك وفق الاحتياجات.

من جانبه أعرب راما عن شكره لنائب الرئيس التركي، مؤكدا تشرّفه بزيارة مؤسسة الصناعات الدفاعية.

وتابع: "نشكركم على تخصيص جزء من وقتكم وعلى كرمكم وإتاحتكم هذه الفرصة لنا".