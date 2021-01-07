"سونار" بحري تركي الصنع لتأمين السفن والمنشآت الاستراتيجية

أعلنت شركة "قوتش" التركية لتكنولوجيا المعلومات والدفاع، إطلاق إصدار جديد من جهاز سونار "إيكوريوم"، الذي يعمل على تأمين المنشآت البحرية الاستراتيجية والقواعد العسكرية على السواحل والسفن والكشف عن الغواصين.

وسيزيد الإصدار الجديد من جهاز "إيكوريوم"، من معدلات الأمان والسلامة للسفن العسكرية وسفن التنقيب العاملة في البحار المفتوحة، ويؤمّن المنشآت الاستراتيجية والاقتصادية البحرية، والموانئ ومنصات النفط والمفاعلات النووية على الشواطئ.

و"قوتش" لتكنولوجيا المعلومات والدفاع شركة تركية، تعمل على تطوير التكنولوجيا البحرية، وتنفذ مشاريع في مجالات الإلكترونيات والصوتيات تحت الماء.

** منتج تركي

المدير الهندسي للشركة محمد هاكان أوكتم، يقول إنهم "عملوا على إجراء دراسات للعمل على توفير منتجات محلية لتركيا، تعمل تحت سطح الماء".

ويوضح أوكتم، للأناضول، أن "إنتاج السونار البحري كان في هذا الإطار، وأنه دخل الخدمة في إحدى المنشآت الصناعية منذ عام، ويسهم الآن في أمن المنشأة بأداء عالي".

ويضيف أنه "تم تركيب جهاز سونار في قاعدة عسكرية بعد ذلك، ونواصل تطوير منتجاتنا بناء على ما نتلقاه من ملاحظات من عملائنا، وقد قمنا بتقديم إسهامات مهمة لتحسين النظام وتطويره".

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده نجحت برفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى مستوى تجاوز 70 بالمئة.

وخلال السنوات الأخيرة حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، ولا تهدف للحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يخص تسليح جيشها فحسب، بل الدخول إلى مصاف الدول المتقدمة بتصنيع الأسلحة وتصديرها.

** إمكانيات كبيرة

وعن أنواع أجهزة السونار التي تعمل عليها الشركة، يقول أوكتم: "ننتج إصدارات عديدة وفق الاحتياجات المختلفة، ونعمل على إنتاج إصدارات يمكن تثبيتها على قواعد الموانئ أو على الأرض".

"كما طورنا جهاز سونار متنقل، ويمكن بهذه الطريقة استخدامه في أية منصة بحرية ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية كبيرة"، حسب أوكتم.

ويستطرد: "مهما كان موقع المنصة المقصودة، قمنا بتأسيس نظام يمكنه تحريك السونار بشكل مرن، وتوفير منطقة آمنة تحت سطح الماء بقطر 800 متر إلى كيلومتر حسب حالة البحر، ويقدم هذا النظام أداء جيدا للغاية".

وتابع: "نفذنا عروضا تجريبية لمؤسسات عسكرية ومدنية، ولأننا لدينا سفن تعمل في شرق البحر المتوسط والبحر الأسود، فنحن نعمل على حماية تلك السفن عن طريق القوات البحرية وخفر السواحل".

وطورت الشركة إصدارات جديدة من السونار الذي يعمل على مدار 24 ساعة، ويقوم باكتشاف أي تهديدات تأتي من تحت الماء من مسافات بعيدة أوتوماتيكيا دون الحاجة إلى مشغل.

** مهام متنوعة

وأُنتجت شركة "ٌقوتش" جهاز السونار، للقيام بعمليات المراقبة والرصد والتحذير المبكر ضد الهجمات المفاجئة من السباحين والغواصين ومركبات نقل الغواصين والمركبات ذاتية القيادة تحت الماء، وفق أوكتم.

ويبيّن المدير الهندسي أن "الفرقاطات البحرية لا يمكن أن تكتشف المركبات المسيرة البحرية والغواصات الصغيرة التي تستخدم بكثرة هذه الفترة، ذلك لأنها لم تصمم لهذا الأمر".

ويستدرك: "ولكن مع السونار البحري، يكون من السهل تأمين منطقة واضحة ومحددة تحت سطح البحر، وهو ما جعله يشارك في مهام مختلفة، بينها تأمين سفن الحفر والتنقيب التركية، وحماية السفن العسكرية التي تقوم بمهام مختلفة تابعة لحلف الناتو".

ويذكر أنه "يمكن استخدام جهاز السونار في زيادة معدلات الأمن والحماية، إذ يمكنه حماية الأشخاص المهمة والبارزة وهو ما يساهم في تخفيض عدد العناصر الشرطية التي تقوم بتأمين المنطقة، كما يعد ضمان سلامة للمركبات البحرية عالية القيمة".