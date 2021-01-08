أردوغان يبشر بمزيد من الإنجازات التركية في الفضاء

زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشائر جديدة حول أنشطة بلاده بخصوص الفضاء، عقب اطلاق القمر الصناعي "توركسات 5A".

جاء ذلك في كلمة عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في اسطنبول، أثناء مشاركته في ندوة بعنوان "رؤية تركيا بشأن الفضاء والاقمار الصناعية" نظمتها شركة توركسات.

وأكد الرئيس أردوغان أهمية قمر "توركسات 5A" الذي تم اطلاقه من قاعدة في ولاية فلوريدا الأمريكية فجر الجمعة.

ونوه أنه مع إطلاق قمر "توركسات 5A" ارتفع عدد أقمار تركيا النشطة في الفضاء إلى 7.

وقال: "مع القمر الصناعي التركي "توركسات 5A" نضمن حقوقنا الفضائية في المدار الشرقي لمدة 30 عاما".

وأردف: "سنطلق العام المقبل إلى الفضاء قمر المراقبة İMECE عالي الدقة وهو من تصميمنا وإنتاجنا".

وأوضح أن تركيا تهدف إلى وضع "توركسات 6A" أول قمر اتصالات محلي الصنع في مداره في 2022.