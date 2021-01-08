بدء استقبال إشارات القمر الصناعي توركسات 5A

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي استقبال أولى الإشارات القادمة من القمر الصناعي "توركسات 5A" بعد 35 دقيقة من إطلاقه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عادل إسماعيل أوغلو، الجمعة، في اجتماع بمقر شركة "توركسات" في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أن عملية الإطلاق تمت في الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لتركيا، بدلا من الساعة 04:28 بسبب الأحوال الجوية، من قاعدة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح أنّ القمر الصناعي استقر في مداره، وأنّ تجارب المهندسين الأتراك ستبدأ بعد 4 أشهر، ليتم بعدها دخول القمر الصناعي العمل.

وتهدف أنقرة من إطلاق "5A" إلى إدخال مناطق الجمهوريات التركية وصولا إلى الصين في آسيا إضافة إلى إفريقيا وأوروبا ضمن نطاق تغطيتها، ما يعني أن ملايين سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار التركية.

على صعيد متصل، لفت الوزير إلى أنّ القمر الصناعي "توركسات 5B" جاهز للإطلاق في يونيو/حزيران المقبل.

أما القمر الصناعي "توركسات 6A"، فذكر أنه سيتم إطلاقه في الأشهر الأولى من العام 2022.

وأكد الوزير التركي على أهمية مواصلة تحقيق تركيا النجاحات الفضائية، مبينا أنها جزء من إرسال الرواد إلى الفضاء.

يشار إلى أن تركيا إحدى 30 دولة في العالم تمتلك أقمارا صناعية في الفضاء، ومع إطلاق "توركسات 5A" يرتفع عدد الأقمار الصناعية التركية النشطة في الفضاء إلى 7 أقمار.