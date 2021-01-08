تركيا تسجل 186 وفاة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلى 22 ألفا و450، إثر تسجيل 186 حالة جديدة، الجمعة.

وحسب المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، فقد تم تشخيص 11 ألفا و479 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و307 ألفا و581.

ووصلت حصيلة المتعافين إلى مليونين و182 ألفا و145، عقب تسجيل 9 آلاف و894 حالة شفاء.

وبلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة 184 ألفا و193، ليصل الإجمالي إلى 25 مليونا و865 ألفا و406.

وفي معرض تعليقه على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، في تغريدة عبر تويتر، إن "عدد المرضى اليوم بلغ 1291، وعدد الحالات الحرجة مستمر في التناقص، ومن ثم فإن أعباء المشافي في تراجع".

وأضاف أن "تحقيق الاستمرارية في تراجع أعداد المصابين بأيدينا، دعونا نلتزم بالتدابير بشكل تام، وننتصر على الفيروس بوحدتنا".