تركيا تسجل 181 وفاة بكورونا

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا، السبت، إلى 22 ألفا و631، إثر تسجيل 181 حالة.

وبحسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، فقد تم تشخيص 9 آلاف و537 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و317 ألفا و118.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و190 ألفا و47، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 7 آلاف و902، فيما انخفض عدد الحالات الحرجة إلى ألفين و903.

وبلغ عدد اختبارات الكشف عن كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، 168 ألفا و289، ليصل الإجمالي إلى 26 مليونا و33 ألفا و695.

وفي معرض تعليقه على المعطيات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن "عدد المرضى اليوم بلغ 1103، وعدد الإصابات مستمر في التراجع، فيما انخفض عدد المرضى الحرجين إلى ما دون 3 آلاف".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "مصممون على الكفاح معا وإنقاذ بلدنا من الأثر المدمر للوباء العالمي".